降低對中依賴 日本計畫2024年開採稀土金屬 21:472022/12/25 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了降低對中國稀土金屬的倚賴，日本政府計畫2024年在南鳥島（Minami-Torishima Island）附近海域深海泥漿開採稀土。該島位於東京東南約1,900公里的太平洋珊瑚環礁。日本還將自明年起開始研發相關開採技術。 防中共侵台對美經濟有毀滅性後果 美國會議員提案保護台灣法 未受政治衝擊 中印貿易續成長 《國際產業》俄氣出口轉向 Kovykta將提高銷陸 #開採 #降低對 #依賴 #本計畫 #稀土金屬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英下議院外委會支持定義中國為威脅 籲遏止對中依賴 20:492022/12/19 兩岸 解析大陸經濟政策 由外而內的轉向 04:102022/12/23 專題周報 能源安全優先 日本反核聲浪因俄烏戰爭而消音 18:562022/12/25 國際 陸要求補件不只佳德 糕餅業者：中秋節前就受影響 22:362022/12/13 生活 綠委：檢視簽ECFA後過度依賴大陸產業 04:102022/12/12 政治要聞 過度依賴戀人3星座 處女示弱有用 巨蟹在乎安全感 10:582022/12/20 運勢 陸封殺多項台產品 綠委：應審視簽ECFA後過度依賴大陸 15:552022/12/11 政治 歐媒：西方對中貿易形成利益集團 擺脫對中依賴太困難 18:542022/12/13 兩岸 《國際產業》採購欲脫鉤中國大陸 韓電池商要拿美補助 14:582022/12/15 財經 社評／習近平訪中東對全球化的意義 04:102022/12/12 焦點新聞 對美依賴深 海灣國家保持平衡外交 04:102022/12/12 產業財經 拜登逼盟友選邊站！這國驚嚇與陸脫鉤 進駐企業暴減1600家 09:402022/12/23 財經 德國依賴華為5G設備 專家憂成「安全威脅」 12:412022/12/18 國際 我見我思－拯救地球上的指標生物 04:102022/12/14 專題周報 換閣聲浪不斷 蔡英文、蘇貞昌敗選後首度同台互動冷 15:052022/12/17 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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