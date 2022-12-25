為了降低對中國稀土金屬的倚賴，日本政府計畫2024年在南鳥島（Minami-Torishima Island）附近海域深海泥漿開採稀土。該島位於東京東南約1,900公里的太平洋珊瑚環礁。日本還將自明年起開始研發相關開採技術。