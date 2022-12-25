日本三大保險公司 不再對俄水域船舶提供損害保險 21:492022/12/25 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本媒體報導，受俄烏戰爭影響，東京海上日動火災保險、損害保險日本興亞和三井住友保險集團控股等三家日本保險公司已在上周通知船東，表示不再對俄羅斯所有水域的船舶提供損害保險。然而該決定恐將衝擊包括液化天然氣等日本能源進口。 蘋果CEO庫克最愛的錶帶 來自日本這家老牌小廠 降低對中依賴 日本計畫2024年開採稀土金屬 北海道坐忘林 獲奢華日本旅館大賞 #損害保險 #保險公司 #再對 #日本 #水域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 食．當．令－寒流冷颼颼 台北五星飯店火鍋大戰開伙！ 04:102022/12/24 專題周報 路透：日本議員聲稱 台積電考慮在日興建第2座廠 23:282022/12/23 國際 美禁令發威 大陸11月半導體設備進口創逾2年新低 04:102022/12/24 產業財經 看準旅遊熱潮 百貨再祭日韓商品展 19:192022/12/25 生活 三年來首增 日本大企業冬季獎金創新高 04:102022/12/25 全球財經 青森蘋果祭 遠百竹北香甜登場 04:102022/12/25 生活新聞 能源安全優先 日本反核聲浪因俄烏戰爭而消音 18:562022/12/25 國際 新海誠新作《鈴芽之旅》日本熱賣21億 台灣粉絲這時候看得到 17:462022/12/24 娛樂 義務役月薪翻倍漲可行？ 矢板明夫曝日本自衛隊1困境 14:062022/12/25 政治 戀上北海道＆東北 戲雪賞樹冰 04:102022/12/24 時尚消費 日銀引爆全球地震！他曝日本又要大動作：最快下個月 05:502022/12/24 財經 「千年一遇美少女」投震撼彈 光頭照曝光網看傻 14:572022/12/24 娛樂 憂日圓轉升 民眾急補貨 04:102022/12/25 財經要聞 奔騰思潮》沒有白吃的午餐（亓樂義） 16:452022/12/25 海納百川 頭條揭密》中日軍事對峙升高 外交解密文件點出化解僵局關鍵 03:452022/12/24 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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