日本媒體報導，受俄烏戰爭影響，東京海上日動火災保險、損害保險日本興亞和三井住友保險集團控股等三家日本保險公司已在上周通知船東，表示不再對俄羅斯所有水域的船舶提供損害保險。然而該決定恐將衝擊包括液化天然氣等日本能源進口。