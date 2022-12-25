2月24日，俄羅斯近乎偷襲的方式攻打烏克蘭，然而烏克蘭的頑強出乎所有人的意料，穩住了陣腳並伺機反擊，俄羅斯必然在這場戰爭犯下了許多錯誤。《紐約時報》調查俄羅斯的失誤，其中一項是「士兵使用手機」，烏克蘭軍隊利用俄羅斯士兵的手機訊號來定位他們，並加以殲滅。

商業內幕(BusinessInsider)報導，愈來愈多證據顯示，在入侵戰爭爆發時，多數俄羅斯士兵對這場軍事行動是不知情的，不少俄羅斯士兵在開戰後不久，打手機電話回家報平安，然而接聽電話的不只他們的親人，還另外有烏克蘭電信單位，他們立即發現這個線索的重要性。

一名負責攔截電話的烏克蘭官員說，我們聽到俄羅斯士兵的聲音，他們打電話給他們的親朋好友，表達對戰爭的不安，這樣的電訊是透過烏克蘭基地台在傳送。

烏克蘭電信警察注意到，在烏克蘭和白俄羅斯邊境沿線上「出現大量外國電話號碼」。官員們推斷，那些異常上升的外國電話，很可能是俄羅斯士兵。於是，烏克蘭指派了一組女子電信員，來追踪士兵的發話地點，並將此消息告知烏克蘭軍方，就能針對位置發動轟炸。

烏克蘭電信官員說：「我們知道敵人在哪裡，也知道他們的電話號碼。」

除了手機定位以外，俄羅斯士兵隨手拍的網路影片也是線索。烏克蘭軍情局局長 波達諾夫(Kyrylo Budanov) 少將說：「有一次，烏克蘭軍方同時使用手機定位，和俄軍士兵上傳 到TikTok 的短影片背景，在基輔週邊找到了一支車臣部隊。該部隊的位置在影片上傳後僅 40 分鐘就得到確認，隨後，烏克蘭軍方用3枚原點飛彈轟炸了他們。」

俄軍的電話不只暴露位置，也讓烏克蘭發現俄軍相當迷惘與士氣低落。俄羅斯士兵經常抱怨根本沒有準備作戰，上級的命令片面而不具體，有些士兵甚至希望早點受傷，以便被送回家。

烏克蘭公布了幾則這樣的俄軍錄音，可以聽到士兵們對俄羅斯總統普丁是如何的怨聲載道，說他們完全被當作炮灰對待。