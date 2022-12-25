民進黨順利由黨籍議員邱莉莉拿下台南市議長寶座，前台南縣長蘇煥智今天表示，這次的勝負關鍵其實在於國民黨倒戈的這3席，這一次民進黨議長操盤手算是高招。但他也質疑，「問題是國民黨三位議員如果沒有利益，他們會倒戈嗎？」這是值得深思追究的課題！

蘇煥智今天解析台南市議長選舉結果指出，台南市議會今進行議長投票，國民黨台南市議員李鎮國、張世賢，李文俊等人跑票，票投邱莉莉，正國會議員也票投邱莉莉，最終由邱以36票勝選，拿下議長寶座。邱莉莉36票大勝郭信良的21票！

他說，表面上看來似乎民進黨大團結，最後正國會6席的議員展現難得的團結，共同支持邱莉莉。再加上國民黨3位議員跑票，投給民進黨提名議長候選人邱莉莉，所以民進黨議長候選人邱莉莉大勝。

不過到底勝負關鍵在那裡？蘇煥智認為，關鍵其實在於國民黨倒戈的這3席。因為在國民黨這3席倒戈支持民進黨下；縱算正國會6席全部倒戈支持郭信良，郭信良也贏不了邱莉莉。所以正國會6席才會在最後關鍵時刻臨時減卡，不再倒戈。

所以他說，這一次民進黨議長操盤手算是高招。但他質疑，問題是國民黨三位議員如果沒有利益，他們會倒戈嗎？「這也是值得深思追究的課題！」