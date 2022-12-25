（財團法人金融消費評議中心董事長林志潔在臉書上紀念卓俊雄老師。資料來源／林志潔臉書）

東海大學法學院院長、現任南山人壽獨立董事卓俊雄25日驚傳於高鐵上猝逝。傍晚後，卓俊雄太太出面證實，並感謝各界對於她先生的關心。她說，因為事發突然，目前家屬仍處於震驚及悲痛，後續治喪事宜，將與家人討論後再行說明。

此項噩耗相當突然，南山人壽董事長、法學界教授們，卓俊雄曾擔任總經理的金融消費評議中心，現任董事長林志潔得知卓老師於高鐵上猝逝的噩耗，在自己臉書表達震驚與悲痛，老師才55歲，實在是太遺憾太難過，是我國法學界的莫大損失，「永遠懷念卓老師」。

林志潔為陽明交通大學特聘教授。她表示，2017年擔任金融消費評議中心董事時，卓老師是中心總經理兼評議主委，2020年接任中心董事長，卓老師尚未卸任，在她就任初期，給了極大的幫助和指導，是她在評議制度和評議事務重要的啟蒙師長。

卓俊雄為東海大學法學博士，研究專長為保險法、商事法、金融法，在公平待客、友善金融等領域非常投入。國立政治大學風險管理與保險學系教授、前金管會委員張士傑表示，他參與保險法學會許多活動，在保險安定基金運作方面也參與許多，金管會與保險局經常向他請益。

在保險業界有一特殊案例，是卓俊雄協助監管機關而介入。即和泰汽車集團入主蘇黎世產，更名為和泰產險，內稽內控需要重新建制，卓俊雄短暫擔任和泰產董事長。而南山人壽今年改選董事，他也接受大股東之一寶成工業的委託，出任南山人壽的獨立董事。

南山人壽25日對於卓俊雄遽逝，表示震驚與哀悼，亦且說明，公司作業一切正常，適逢假日內部處理中，還不會上傳資料到重大資訊觀測站。