近日聖誕節假期來臨，歐美不少民眾都會特地回家鄉過節，與家人團聚慶祝佳節，不過在如此歡樂的節日，仍有憾事發生，抖音網紅Boogie B（Brandon Montrell）23日替奶奶去賣場購物，不料碰上持槍衝突，坐在車內不幸被流彈擊中，中彈身亡。

據Boogie B親戚透露，Boogie B剛從洛杉磯回到紐奧良，準備與家人一起度過聖誕假期，同時探望媽媽與奶奶，事發當時他只是幫奶奶去賣場買東西，Boogie B坐在車內，沒想到有2名男子在賣場停車場發生持槍衝突，Boogie B並非2位持槍男子的攻擊目標，卻在車內不小心被流彈擊中，警方目前還沒抓到嫌犯，只公布了2名嫌疑犯的監視器畫面，呼籲民眾如果發現嫌疑人可以撥打電話舉報。

43歲的Boogie B是人氣極高的網紅，在TikTok擁有226萬名追蹤者，意外喪命後許多粉絲都感到震驚，Boogie B的媽媽則痛心呼籲：「我兒子不只是一顆流彈的受害者，他是長達幾十年來被（政府和領導人）忽視的受害者，而這讓紐奧良的年輕人們對未來沒有希望。」喊話政府應努力改善生活環境與治安。

TikTok megastar Boogie B shot and killed in New Orleans#boogieb https://t.co/kWQRuKMULc — Believe (@GHutchison88) December 25, 2022

Boogie B原先預定2023年1月15日在紐奧良的喜劇之家表演，如今不幸離世，社群平台他最後一則是講聖誕老人的訊息，不少粉絲湧入悼念：「我親愛的兄弟，謝謝你帶給我美好的回憶」、「你值得擁有更好的人生」、「每次我見到你，你總能讓我發笑，感謝你在這個世界活過」、「安息吧兄弟」、「謝謝你向大家分享你的才華」。