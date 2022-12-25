評選日本奢華旅館與旅遊地區的「Luxury Japan Award2022」，今年評選的「奢華日本旅館大賞（Luxury Japan hotel of the year 2022）」由位於北海道的「坐忘林」旅館獲得大賞，同時，坐忘林旅館所在的滑雪聖地二世古町（Niseko）也被選為最佳旅遊地區。在疫情鬆綁後，遊客很快地從世界各地奔向二世古，據悉，當地許多旅館年底訂房已達9成。

坐忘林旅館誕生於2015年6月，有15個以Villa型態客房，帶給給住客們最自在的住宿體驗，每個房間都有自己的溫泉區域與露天風呂，省去了到大浴場的麻煩，也可一邊泡湯、一邊欣賞大自然美麗景色。晚餐將北海道最新鮮食材所製作的北懐石豪華晚餐，獻給世界各地前來的住客，種種服務都獲得高評價。一人一晚8萬5000元起（約台幣1萬9690元）含晚餐、早餐，價格以官網為主。