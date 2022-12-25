桃園璞園領航猿25日對戰台北富邦勇士，首節雙方緊咬比分，而後靠著強勢的防守壓迫，壓低對手比分，帶著領先優勢進入下半場，整場雙方攻勢你來我往，互有領先，第四節倒數三分鐘，盧峻翔挺身而出，單節灌入10分，終場領航猿以90比85摘下勝利，繼續把隊史連勝紀錄推進到7場。

談及本場比賽，總教練卡米諾斯認為第四節最後六分鐘僅讓對手得5分，「團隊嚴密的防守壓制對手，是拿下這場比賽的關鍵。」今日攻下全隊最高28分的桑尼，也是加盟PLG單場得分新高，他說：「謝謝隊友場上的跑位，給予我好的出手機會，才能達成這個紀錄。」

而於決勝節貢獻10分成為今日最終拉開比分關鍵的盧峻翔，賽後享受「礦泉水浴」慶賀，開心感謝教練與隊友讓他持續保持信心，才能勇敢出手完成這場比賽。

今日隊史創下7連勝佳績，持續堆疊紀錄，隊長施晉堯肯定團隊永不放棄的精神，「團隊的凝聚力，以及總教練給予的信心，讓大家更能無所畏懼的在場上拚戰。」總教練卡米諾斯也感謝球迷進場支持，更信心喊話，「我們會更好的！」