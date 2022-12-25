國民黨立委許淑華25日就任南投縣長，留下的南投第二選區立委席次將補選，中選會表示，中央選舉委員會在12月22日第584次委員會議討論通過，第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選投票日期，定在112年3月4日（星期六）舉行投票。

中選會表示，第10屆立法委員選舉，南投縣第2選舉區選出之立法委員許淑華當選南投縣縣長，業於111年12月25日宣誓就職，該選舉區立法委員缺額補選依法應於112年3月24日前完成補選投票。

中選會指出，上開立法委員缺額補選投票日期，該會經於111年12月21日邀集考選部、教育部、經濟部、內政部民政司、內政部戶政司、內政部警政署及南投縣選舉委員會召開協調會議會商，111年12月22日經該會委員會議討論通過定為112年3月4日，投票起止時間為上午8時至下午4時。

中選會說明，第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選投票日期之訂定，係考量法定補選完成投票期限等各項因素而決定投票日期定為112年3月4日。

又該次委員會議同時討論通過補選工作進行程序表，重要選務工作日程如下：(一) 111年12月27日 發布選舉公告、(二) 112年1月5日 公告候選人登記日期及必備事項、(三) 112年1月9日至1月13日 受理候選人登記之申請、 (四) 112年1月13日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止、(五) 112年2月3日前 審定候選人名單，並通知抽籤、(六) 112年2月7日 候選人抽籤決定號次。

(七) 112年2月12日 選舉人名冊編造完成、(八) 112年2月21日 公告候選人名單、(九) 112年2月22日至3月3日 辦理公辦政見發表會、(十) 112年2月28日前 公告選舉人人數、(十一) 112年3月4日 投票、開票、(十二) 112年3月10日前 審定當選人名單、(十三) 112年3月10日 公告當選人名單、(十四) 112年3月15日前 發給當選證書、(十五) 112年4月9日前 通知候選人領取補貼之競選費用。