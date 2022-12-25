大陸中央財經大學人力資本與勞動經濟研究中心近日發佈研究報告稱，中國大陸2001-2020年的勞動力人口平均年齡從35.3歲上升至39歲，勞動力老齡化速度加快，大陸社會未富先老，將造成產業升級的困難以及製造業發展後勁不足。

據《時代財經》報導，這份名為《中國人力資本報告2022》的研究顯示，2020年，平均年齡最高的前5個省份是黑龍江、遼寧、吉林、重慶、浙江，其中東三省超過40歲，重慶、浙江則極為接近40歲。長久以來東北三省的打工人年齡最高，與當地少子化、老齡化以及人口流出等有關係。但現在像浙江這樣民營經濟、小商品經濟發達的地區，打工人年齡也開始偏大。

中國人民大學貨幣研究院研究員陳佳對此表示，首先，人口老齡化是最巨大的趨勢性因素。大陸國家統計局2020年人口普查，60歲及以上老年人口占比排名中，重慶高居首位，高達31.86%；而浙江則排名第4，達28.27%。一方面是農村年輕人進入城鎮打工，二方面這些地區預期壽命比較長。

研究報告顯示，平均年齡最高的前3個省份是黑龍江、遼寧、吉林。黑龍江的打工人平均年齡甚至超過了40歲。相較4年前的研究報告，平均年齡最高的前5個省份是黑龍江、遼寧、吉林、重慶、湖南，顯示東三省與重慶，多年來打工人年齡一直相對較高。東北人口數量下降導致高齡化嚴重，其工業化起步較早，計劃生育政策推行力度大則是主因；其次是東北人口流出嚴重，第7次人口普查顯示，10年來流失達1100萬人。

根據人口普查，大陸勞動力人口的規模在2013年的10.06億峰值後，開始逐年減少。近十年來勞動年齡人口中45-64歲老年勞動力組人口的比重則持續上升，從2011年的33.74%一路增加到2019年的41.35%，10年上升了7.61個百分點。

事實上，近年來打工人的年齡上升 ，也與受教育程度普及有關。總體來看，經濟發展比較好的省份其勞動力人口的平均受教育年限會相應的較長。

IPG中國首席經濟學家柏文喜分析稱，打工人越來越老，會來帶產業升級的困難以及製造業可持續發展後勁不足，甚至引發未富先老的社會問題。陳佳也提到，如果勞動力人口年齡增長過快超過了社會經濟發展能夠承擔的速度，這就會產生一系列結構性問題。

12月15日的中共中央經濟工作會議提到如何應對老齡化，要求完善生育支持政策體系，實施漸進式延遲退休年齡政策，積極應對人口老齡化與少子化。

面對勞動者老齡化趨勢，首都經濟貿易大學勞動經濟學院副院長童玉芬建議 ，通過提升產業結構加快技術創新和進步，尤其通過推動人工智慧技術，通過技術和資本替代彌補可能的勞動力供給不足。