騎士疑誤闖國道4號，遭休旅車撞飛，倒臥在車道上「流一攤血」，騎士的機車也噴飛到護欄外。

今(25)日晚間8時許，國道4號東向9k處傳出女騎士誤闖，遭1輛休旅車追撞，女騎士整個人倒臥車道上昏迷，且地上流出一攤血，機車則是噴飛到護欄外，導致現場一度回堵1公里，國道警察第三大隊泰安分隊在現場處理中。

據現場畫面可見，該事故位於國4神岡交流道附近，事故地點車殼碎片佈滿車道，也佔用了中線與外線2車道，另外，還可以看見疑似有騎士躺在車道上，地上留下一灘血漬，機車則是噴飛到護欄外；國道警方已到現場排除路況，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。