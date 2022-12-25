今(25)日晚間8時許，國道4號東向9k處傳出女騎士誤闖，遭1輛休旅車追撞，女騎士整個人倒臥車道上昏迷，且地上流出一攤血，機車則是噴飛到護欄外，導致現場一度回堵1公里，國道警察第三大隊泰安分隊在現場處理中。
據現場畫面可見，該事故位於國4神岡交流道附近，事故地點車殼碎片佈滿車道，也佔用了中線與外線2車道，另外，還可以看見疑似有騎士躺在車道上，地上留下一灘血漬，機車則是噴飛到護欄外；國道警方已到現場排除路況，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。
今(25)日晚間8時許，國道4號東向9k處傳出女騎士誤闖，遭1輛休旅車追撞，女騎士整個人倒臥車道上昏迷，且地上流出一攤血，機車則是噴飛到護欄外，導致現場一度回堵1公里，國道警察第三大隊泰安分隊在現場處理中。
據現場畫面可見，該事故位於國4神岡交流道附近，事故地點車殼碎片佈滿車道，也佔用了中線與外線2車道，另外，還可以看見疑似有騎士躺在車道上，地上留下一灘血漬，機車則是噴飛到護欄外；國道警方已到現場排除路況，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。
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