台南市議會正副議長選舉爭議連環爆，選前還傳出暴力疑雲事件，藍營議員方一峰竟被人請上車「指導投票」，車上的人要他在議長選舉「二選一」，更要求不能投給尋求連任的郭信良，讓他感到人身安全受威脅，事發後為了安全起見，方一峰也搬進議會住。臉書粉專「綠能你不能」大酸，這就跟按照綠營邏輯把黨內緋聞說成分租套房的「類同居」，還有把接駁巴士說成「類火車」一樣，把人請上車威脅也只是「類共乘」。

國民黨台南市議員方一峰22日下午在西港慶安宮和信和寺中間道路被押走，要求「選錢或槍」，嫌犯還告訴方「隨便你怎麼投就是不能投郭信良」，刑大員警獲報攔下車及時解圍。方一峰表示4年來頭一次遇到，正副議長選前被請上車「指導投票」，車上的人要他在議長選舉「二選一」，更要求不能投給尋求連任的郭信良，讓他感到人身安全受威脅，因此也申請了幾名隨扈，更連夜搬進議會過夜，自己覺得離譜又不可思議。

被指控涉嫌「威脅恐嚇」的是民進黨台南市黨部執行委員林士傑，事發後林士傑在第一時間宣布退出民進黨，他的女兒林依婷則出面替爸爸抱不平表示：「父親為什麼要請託方一峰議員，議長不要投給郭信良，是因為他查出郭信良積欠台南市區漁會1500萬，如果讓議員感到不愉快的地方，我和我的父親都願意向方一峰議員道歉」。

「民進黨在台南真的狂啊！」綠能你不能發文附圖大酸：在台南議會的議長選舉什麼狗屁倒灶的事情都有，竟然疑似有英系黑道大哥、兼黃偉哲左右手，當街請走議員，疑似脅迫正副議長選舉結果啊。照民進黨跟那些白痴覺青側翼的邏輯，這不叫擄人勒贖，這只是善意的「類共乘」啦～ 就跟王八千是分租套房一樣啦～！只見圖中有「類同居」、「類火車」，還有本次事件引申的「類共乘」相映成趣，酸度爆表。