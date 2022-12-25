自從國境開放之後，許多國人已經迫不及待地準備出國。有網友指出，秋冬時節若在日本、韓國等地，穿羽絨衣的男生、繞圍巾的女生，大多都是台灣人，不過還有什麼其他方法，可以一眼分辨對方是不是台灣人呢？許多人認為，如果在國外遇到戴厚重眼鏡的亞洲人，也有很高機率是台灣人。

原PO在PTT以「如何在國外快速辨認出台灣人？」發文表示，在國外如果遇到台灣人會很熟悉，但要如何在不聽到中文的條件下，快速辨認出台灣人呢？原PO指出，像是冬天在日韓看到男的穿羽絨衣、女的繞圍巾，87%都是台灣人，那麼還有什麼方法分辨呢？

對此，許多人紛紛回應，「羽絨衣真的有夠醜」、「兩邊推高8成台灣人」、「喊欸看他有沒有反應」、「直接喊三字經，有反應的就是了」、「過馬路看到車過來，會小跑步的」、「衣服穿的很宅，憨憨的就是了」、「依我之前在國外10多年的經驗，看起來土裡土氣的就是了」。

另外很多網友認為，在國外快速辨別台灣人的特徵就是厚重眼鏡，「眼鏡，台灣眼鏡仔超多」、「帶針織帽運動品牌滿身，黑框眼鏡、黃靴、極度乾燥」、「戴黑框眼鏡」、「頭髮兩邊推高+戴眼鏡，90%台灣人」、「戴很醜的毛帽+黑框眼鏡，穿洋裝搭醜運動鞋」、「不是白色的口罩、戴眼鏡的」、「絕對是羽絨衣，另外就是戴眼鏡」。