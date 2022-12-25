2022安聯小小世界盃足球總決賽25日在台北田徑場圓滿落幕，來自全國U6至U15組別共85支勁旅經過連續二天的精彩拚戰，產生5組冠軍球隊，以及個人獎項得主。

U6組為長期深耕台灣基層幼兒足球的所率領的TFA拜仁慕尼黑隊拿下冠軍金盃，陣中球員也包辦所有個人獎項，分別是金靴獎 羅允威、金球獎劉柏辰、金手套吳宇綸，TFA拜仁慕尼黑的墨西哥籍教練艾貝托（Alberto）也是本屆賽會最大贏家，同時也包辦了U8組的冠軍。

U10組冠軍賽戰況激烈，由協和國小為班底的進擊的矮人隊迎戰上屆U8冠軍潮昇獵豹隊，開賽不久潮昇獵豹率先破網，進擊的矮人也在隨後踢進追平分，但潮昇獵豹在方冠期的邊線發球時踢進致勝分，再靠著教頭的兒子廖沛亞多次精彩守門表現，終場便以2比1拿下金盃。

進擊的矮人美籍總教練廖漢生賽後表示，他們贏在有豐富的經驗，賽前特別叮嚀小球員勝負不重要，大家開心放手去踢、好好享受比賽就好，並且強調他們不是最快的球員、也不是踢球最用力的球員，但他們卻是最愛傳球的球員。據他的球員表示，教練從不罵球員、也不會處罰球員，經常鼓勵大家用頭腦思考不用蠻力踢球。

U12組冠軍賽在東方特快車隊教練團許忠全及陳俊宜下達的壓迫戰術配合防守反擊奏效，以2比1驚險奪冠，賽後教練陳俊宜表示，賽前便設定好打反擊戰術，尤其是隊員馬浩恩全場積極壓迫，使得對手持球比例大幅下滑因此才有機會獲勝；最後在個人獎項上馬浩恩也獲得金球獎，守門員林子程則獲得金手套獎。

U15組的冠軍由Taipei Play One青訓隊奪下，金靴獎由雷鳥隊陳冠偉獲得，金球獎則是Taipei Play One青訓的李雋鈞，金手套獎由Taipei Play One張君睿獲得。

主辦單位兼冠名贊助商安聯人壽行銷公關協理劉方儀表示，今年每個組別及每場比賽都相當精彩好看，各隊實力及球技明顯提升許多，看到每年報名隊伍數倍數成長心裡感到相當驚喜也感到欣慰，9年前台灣基層足球還是沙漠，現在已堪稱綠洲了，明年期待能突破1500隊報名，尤其看到離島地區對安聯小世足的支持也充滿感激，也承諾對離島及偏鄉的關懷列車公益活動將持續下去。