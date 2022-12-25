民眾黨籍新科新竹市長高虹安今天(25日)就職，針對高虹安涉嫌詐領助理費案，媒體人吳子嘉預測認為，高虹安若一審有罪，就會被停職。他也發現一件事很嚴重，明年是兩黨競逐或是三黨競逐，若出現民眾黨候選人，會不會也被拉到票，

吳子嘉今(25日)在《董事長開講》網路直播節目中認為，法院明年一定會把高虹安判刑，因為她以60萬交保，百分之百會被起訴。據他了解，台北地檢署的辦案方式，這種方式一定會起訴，調查局所辦的案件，到北檢的起訴率，都達9成以上。因此，高虹安若一審有罪，就會被停職。

有網友問到，高虹安假設判刑3個月，緩刊一年，也會停職嗎？吳子嘉表示，判刑就要停職。徐巧芯補充說，除非高虹安被判的案子不是屬於貪汙治罪條例，因為貪汙治罪條例，才會有一審有罪就要停職的問題，若是其他圖利等等，就不一定有罪。也就是說，不是市長有罪就等於停職，因為貪汙治罪條例是比較嚴格的法律，才會有這樣的情況。

吳子嘉也發現一件事很嚴重，他指出，明年是兩黨競逐或是三黨競逐，若是國民黨人出來選立委，選區若出現民眾黨候選人，會不會也被拉到票，這就是選舉的主要影響因素。