今年以來全球通膨急速飆漲迫使主要央行祭出20年來速度最快、幅度最大的升息政策。以全球交易量最大的十大主流貨幣為例，這十大央行在過去12個月內一共升息54次，累積升息幅度共2,700個基點。
除了日銀之外，今年以來幾乎所有主要央行都展開激烈升息循環。日銀也在12月21日意外宣布10年期公債殖利率的交易區間，從零利率上下各0.25個百分點擴大至0.5個百分點，令外界推測日銀醞釀扭轉寬鬆政策，可望在不久的未來開始升息。
在全球主要央行當中，聯準會過去12個月內一共升息225個基點，對全球市場的影響最為顯著，且外界預期聯準會升息循環還將延續到明年。
美國銀行全球研究中心新興市場部門主管豪納（David Hauner）表示：「聯準會今年實施的貨幣緊縮政策堪稱20年來最激烈手段。」
據路透統計，今年12月全球十大主要央行當中有七間央行都宣布升息，升息幅度合計300個基點。
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