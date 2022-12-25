交通部23日預告修正「車輛型式安全審驗管理辦法」第12條之1草案，讓5期遊覧車領牌日再延至2024年；交通部並表示該案「屬於法規鬆綁，故有其急迫性，」因此從24日起只給3天意見陳述期，等於明（26）日就到期。

老舊柴油大客車製造空汙，本報日前報導，遊覽車的6期環保標準自2019年9月1日起實施，交通部雖已訂出規範要求汰換，但行政院卻以「避免車價上揚而增加民眾購車負擔」等為由，讓存貨未出清的既有環保5期大型柴油車製造與進口期限再延長2年到2021年8月31日；今年10月14日，交通部又透過VSCC（車輛安全審驗中心）會議，將某經銷商所申請的5期Euro5巴士可領牌日期，再展延1年至2024年6月30日。

有車廠向本報反映，所有業者都已經執行6期排放規範，只有某一家車廠還在5期，因為車子不合格、賣不掉，交通部就讓其製造與進口期限從2019年一直延到2024年，根本是幫特定廠家解套；「蔡政府說要環保減碳，怎麼一延再延領牌日期？配合你政府的人好像傻瓜一樣！」

交通部23日預告修正「車輛型式安全審驗管理辦法」第12條之1修正草案，表示「針對環保五期車輛落日實施經驗，鑑於庫存車輛因車種類型或市場需求等因素影響，仍有調整其展延合格證明書有效期限之需要，」因此取消已

製造完成的完成車及底盤車等庫存車輛的展延合格證明書有效期限限制（原本只能各自展延12個月及18個月）。