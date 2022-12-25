副總統賴清德表態參選民進黨主席，吹響2024總統大選號角，未來可能的對手包括台灣民眾黨主席柯文哲；國民黨則以新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫被點名較可能參選。而近日就有學者表示，國民黨在九合一的勝選對2024不會產生骨牌效應，2024能否喚起民眾、特別是年輕人支持「政黨輪替」非常重要，同時也強調「國民黨還要面對綠色恐怖的追殺」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員、香港兩岸客家研究中心榮譽顧問仇長根22日指出，國民黨在九合一大選的勝利，能讓士氣有所提高，但國民黨必須團結一致迎戰2024，且還需要解決黨內錯綜複雜的派系權爭等問題；再來則是「2024是誰代表國民黨參選？」仇長根認為，從目前被點名的侯友宜、盧秀燕、朱立倫、趙少康等人來看，對上賴清德並不占具絕對優勢，更如果選舉出現「三腳督」狀況恐怕就更不是賴的對手。

最後仇長根更點出，百年老店的國民黨現在黨員只有37萬，且40歲以下黨員占3.16％，不到1萬人，因此「能否喚起民眾、特別是年輕人支持『政黨輪替』非常重要，有待努力。仇長根也坦言，「國民黨還要面對綠色恐怖追殺」，而2024總統大選不如同九合一的地方性選舉，而是全台的大選，選戰議題、選舉組織戰等完全不一樣，因此國民黨九合的勝選對2024不會產生骨牌效應。