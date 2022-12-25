台南市議會25日宣誓就職前，民進黨正國會6名市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍、蔡秋蘭、陳秋萍、陳碧玉發表聲明，重申拒絕為黑金黑道背書，但也會含淚投給民進黨這張證黨。媒體人張禹宣25日在《週末大爆卦》節目中強調，民進黨黨性是即便弱勢，再怎麼內鬨，等到投票的一刻還是會團結在一起。但台南這盤棋宣告民進黨講什麼改革黑道都假的，釋放給全民一個訊號，表面說要掃除，但骨子裡還是擺脫不了黑金陰影。

「連基隆都跑票，這不只是地方性問題，還有一個結構性、黨性的問題。」張禹宣表示，2022選舉國民黨全台灣大勝，按理來說，市長贏的地方，議員選票絕對也開難看不到哪裡，那怎麼會發生台南這樣的事情呢？台南也一樣，這位李文俊及另外2位議員，當時在甲(級)動(員)的時候發生什麼事情？他們甲動就已經沒有出席了。這樣的訊號早就傳遞出來說，不管是高雄、台南，整個議長選情都有可能產生變化。

張禹宣說，今天大勝的是國民黨，可是反觀民進黨用什麼樣的策略？民進黨是即便席次少、佔於劣勢的狀況下，外圍風風火火吵連天，一下正國會指涉說邱莉莉派是黑道，是光電業者整個利益勾結，甚至喊話說請總統、副總統來救救台南，不要讓黑金介入議會選舉。

「罵得最嚴重是誰？是正國會。那最後呢？含淚投票的是誰？也是正國會！」張禹宣指出，民進黨黨性就是這樣，即便他們在弱勢，可是再怎麼內鬨、再怎麼吵翻天，不好意思，等到投票的一刻，他們終究還是會團結在一起。反觀國民黨，餅已經做這麼大了，可是到最後一刻，分裂的也是國民黨。

張禹宣強調，民進黨因為黨性所以堅持選擇團結，回到台南這件事，黑金是誰說的？是你正國會說的；光電利益糾葛是誰說的，是你正國會說的。整個88槍到現在查清楚了沒？甚至還有議員被押到車上，而且這種事情在2018年就曾經發生過，這麼多的利益糾葛跟黑道疑雲，台南市民會怎麼想？喊說黨中央要改革、要掃除黑金，結果你在最後一刻，用12道金牌要求所有黨員，強制正國會去投給他們聲稱是黑道疑雲的邱莉莉。

「民進黨講了老半天，最後光台南這盤棋就宣告一件事情。」張禹宣直言，你林飛帆講什麼都沒有用，你正國會喊什麼也沒有用，講什麼改革黑道都假的。為什麼？因為到最後是用黨機器的公權力，大家清一色支持被正國會說是黑道疑雲的候選人，甚至還有賄選，兩百萬、三百萬，最後喊到一千萬，這種有賄選疑雲的人讓她去當議長，這是民進黨釋放給全民的一個訊號，就是我表面說要掃除，但骨子裡還是擺脫不了英派、黑金的疑雲跟陰影。