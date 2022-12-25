前幾天，名嘴許聖梅日前在電視節目上自曝罹患青光眼 (glaucoma)，目前正在點眼藥水以降低眼壓控制，然而，這可能治標不治本，視覺退化是不可逆的，現在，科學家正在開發一種源自轉基因補償的療法，將有助於修復視網膜細胞與視覺神經。

醫療訊息(MedicalxPress) 報導，青光眼是一種視神經損傷和視網膜神經節細胞 (RGC) 死亡的視覺退化疾病，危險的是，據統計，每50人當中，就有1人罹患青光眼。目前，降低眼壓是青光眼患者唯一的治療方法，然而，該療法並非總是有效，因為有些青光眼患者的眼壓並不異常，稱為正常眼壓性青光眼。

為何RGC退化後無法逆轉？生物學家認為可能是演化中的錯誤，有些負責修復重建視神經細眼的開關被關掉了，因此科學家開始研究了抑制RGC退化的其他策略，例如通過激發神經營養因子信號，重新傳導以保護和修復神經。目前已知腦源性神經營養因子 (BDNF) ，通過高親和力受體的TrkB(原肌球蛋白受體激酶 ,Tropomyosin receptor kinase B)，活化RGC細胞。然而，TrkB很容易適應，刺激幾次之後就會失效，後續的治療就效用不大。

現在，日本東京都醫學科學研究所的發明了一種系統，利用一種名為法尼基化(farnesylation)的細胞工程技術，強制 TrkB 對神經細胞定位，從而解決了活化細胞不持續的問題。如何傳導給眼睛底部，又要靠腺相關病毒 (AAV)做為基因治療工具，因此整套系統稱為AAV-F-iTrkB，也就是「腺相關病毒-法尼基化原肌球蛋白受體激酶」。

在小鼠實驗中，注射 AAV-F-iTrkB ，可顯著改善高眼壓青光眼，與正常眼壓青光眼小鼠的RGC細胞存活率，並誘導視神經再生，從而部分恢復視覺。

雖然目前僅是小鼠實驗，但科學家相信這個原理對所有哺乳動物都適用， AAV-F-iTrkB 可能成為治療神經退行性疾病（比如青光眼）的有效基因治療工具，或許在5年內可以進入臨床實驗。