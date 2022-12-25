由於新冠疫感染規模愈來愈大，Omicron免疫逃逸能力較強，許多感染過的民眾也會擔心是否會再感染。大陸復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鐘鳴教授發表演時表示，Omicron家族中2次感染的機率會低於不同毒株的2次感染，保守估計，感染過Omicron的人在3個月內不會2次感染。他打趣道：「陽過」之後，「王重陽」的概率很低。

據「上觀新聞」報導，鍾鳴是新冠疫情爆發之初首位奔赴武漢抗疫的上海醫學專家之一，被譽為「最早逆行者」，他在上海科技館舉行的上海科普大講壇上，鍾鳴教授發表題為《應對Omicron，我們能做什麼？》的演講。他說，目前在上海流行的Omicron變異株主要是BA.5和BF.7。大陸南方和北方的變異株沒有本質區別，主要引發的都是上呼吸道感染症狀，感染BA.4、BA.5和BF.7後，絕大多數人會在7~9天後完全康復。

鍾鳴說，Omicron變異株具有較強的免疫逃逸能力，人如果感染過德爾塔變異株，他仍可能感染Omicron；如果他感染過德爾塔並接種了疫苗，感染Omicron的概率就會降低。在Omicron家族中，2次感染的概率也會低於不同變異株的2次感染。在這個Omicron流行期，「陽過」的市民變「王重陽」的概率很低。

鐘鳴分析稱，感染Omicron後的3~6個月，人體內的中和抗體將一直存在，所以保守估計3個月內不會2次感染的。當然，這並不意味著感染過後就不需要做好個人防護工作，因為也是有特例的，目前的世界紀錄，是有人感染後第20天就出現2次感染。

鐘鳴指出，一般發熱、咳嗽、乏力、咽痛、頭痛以及味覺、嗅覺喪失都屬於上呼吸道症狀，有這些症狀不需要去醫院。比較罕見的症狀有腹瀉、皮疹、結膜炎，出現這些症狀也是正常的。

他說，居家監測要拉響警報的症狀包括：呼吸困難（比如氣急和胸悶）、失語、意識混亂。這些症狀表明，病毒可能已入侵肺部，患者應儘快就醫。老年人和有基礎疾病的群體，自己和家人尤其要注意這些症狀，包括「老年人沉默性缺氧」。家裡可以買一個指尖血氧儀，正常值為96%以上，如果低於95%，肺部就可能有問題，如果低於平時的測量值，就要考慮去醫院。感染新冠後易轉為重症的高風險人群，要做好症狀監測並及時就醫。

鍾鳴表示，家人感染後，室內消毒可用60%~90%濃度的乙醇溶液，效果很好。「有些人說，喝酒可以預防新冠。那就要喝60度以上的高度酒，而且要持續地喝。」「因此，喝酒預防新冠是很難實現的。」