總獎金20萬美元的2022台豐ADT公開賽，25日在彰化台豐高爾夫俱樂部進行最終回合決賽，出發前擁有領先6桿優勢的洪健堯穩定出擊，打出高於標準桿1桿的73桿，以四回合總桿低於標準桿11桿的277桿奪得冠軍，抱走獎金3.5萬美元（約台幣105萬元）；這是洪健堯繼2013年贏得彰化ADT公開賽冠軍後第2座ADT賽冠軍，也是他在今年台巡四回合比賽的第4冠，與個人職業生涯第12冠。

洪健堯賽後表示，自己今天沒有打得很好，不過另外幾位對手也都沒有打得很好，所以並沒有帶給他什麼壓力與威脅，主要是此次參賽心態比較輕鬆，很開心球季結束前再贏得一個ADT賽冠軍，到明年2月中旬可以多陪陪女兒度假與過年。

洪健堯也感謝仰德集團許董事長、三花棉業施董事長、彰化球場董事長涂鐵雄與夫人（兩人今天特別到現場為他加油），以及苙億建設總經理林紹白與職業好手林文堂的鼓勵，和東方球場與父母家人的支持，他補充：「沒有他們就沒有現在的我！」

昨天退居並列第5的泰國選手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai），最後一回合奮力追趕，最後打出68桿，四回合總桿低於標準桿6桿的282桿，與最後一回合打出69桿的英格蘭球員何瑞提（Joe Heraty）並列第二名，兩人各得獎金1.85萬美元。

台豐高爾夫俱樂部董事長林伯實在頒獎典禮上表示，選手們在本屆比賽辛苦了，因為不僅前幾天的果嶺速度均達11，最後一回合決賽的果嶺速度更達11.5，讓選手在果嶺上吃足苦頭；雖然比賽場地有較高挑戰度，希望所有選手在比賽期間都能享受這場比賽的氛圍、設施與球場的挑戰，這場賽事明年就升級為亞巡賽國際級賽事，球場的果嶺速度仍會維持那麼快，希望選手們明年能爭取更好成績，努力取得更重要的亞巡賽年度積分。