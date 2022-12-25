中國大陸疫情不斷升溫，台灣也出現搶藥潮，國人紛紛掃購國內止痛退燒藥寄往大陸給親友，衛福部日前才剛宣布不排除實施「限購令」，食藥署署長吳秀梅今受訪證實，周一（26日）將開會討論相關施行方向。全國藥師公會全聯會則自主發布公文，請基層藥師「婉拒大量販售口服退燒藥品」單次購買以80顆為限。

國內因普拿疼出現叫貨困難狀況，衛福部部長薛瑞元日前表示，第一階段會先以藥局勸導為主，而管制不會針對單一某廠牌，第一波先以乙醯胺酚為主，若對岸疫情嚴重，則不排除暫時實名制。

吳秀梅今天表示，食藥署周一將針對「含乙醯氨酚」藥物管制進行會議討論，針對26張和普拿疼同成分的乙醯胺酚「含乙醯氨酚」單一藥品的藥證進行管制討論，如何限制。

全國藥師公會全聯會24日自主發出公文給各個藥師診所，藥局婉拒大量販售口服退燒藥品通報」至各社區，要求藥師主動通報。指出，為了確保國內口服退燒藥品正常供應及使用，藥局若發現有民眾欲大量購買退燒、感冒藥品等指示藥之狀況，請協助向民眾加強宣導無需囤積大量藥品、也不要轉寄或攜帶大量藥品至國外。

藥師公會指出，所謂「大量」定義為每次購買80顆（約４人、５天用量），差不多是８盒，希望藥師婉拒民眾一次大量購買口服退燒、感冒等藥品，如遇到這類狀況，要求藥師主動通報。