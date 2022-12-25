2024年總統大選，國民黨人選會如何產生？媒體人吳子嘉表示，國民黨副祕書長柯志恩曾提及，5月份就會辦初選，而讓他驚訝的是，國民黨現在煩惱的居然是立委提名。

吳子嘉25日在《董事長開講》網路直播節目中點出，大家注意到的是2024總統大選人選提名問題，其實錯了，國民黨主席朱立倫最煩惱的重點並不是2024人選，因為國民黨副祕書長柯志恩已經出來講，有5月份就會辦初選這樣的說法。

吳子嘉表示，最近他聽到比較有趣的事，就是國民黨現在煩惱的居然是立委提名。國民黨台北市議員徐巧芯則表示，基本上她也支持都有初選制度，初選就是要做民調，像立委選舉，他們的慣例都是有初選，議員選舉也是一樣。

另外，有網友問到，國民黨立委林奕華那區誰會出來選？徐巧芯回應表示，不知道，因為林奕華明年2月就任台北市副市長，因此到2024年，可以選的人很多，若現在要補選，只有在大安區有戶籍的人才能夠選，人數非常少。因此，若2024才要選，還可以遷戶籍，至於到底誰會出來選、誰有競爭力，她完全不知道。