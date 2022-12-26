大陸自提出「雙碳」（2030年碳達峰、2060年碳中和）目標後，就加快推進能源轉型。氫能作為大陸能源戰略的重要一環，包括福建在內已有多個省市密集公布與氫能產業相關的規劃，紛紛搶攻規模高達人民幣（下同）10兆元的氫能市場。

證券時報報導，氫能是理想的清潔能源，使用過程無污染、無碳排，與大陸「雙碳」目標既定方向一致。氫能不僅可以參與替代石化能源，確保大陸能源安全，且氫氣製取方式多樣，可以增強能源體系的靈活性及穩定性。

近日，福建發改委印發氫能產業發展行動計畫（2022—2025年），提出到2025年，培育20家具有大陸影響力的知名企業，涵蓋氫能製備、儲存、運輸等領域，達到產值500億元以上。除了福建以外，湖北、山東、河南等地，此前已陸續公布氫能相關產業發展規劃，大力推進氫能建設。

業內人士表示，全球氫能產業處於初期示範和商業模式探索階段，預計2030年後將進入商業化階段。大陸氫能產業從製氫—儲運及加氫—應用，已經初步形成較完整的產業鏈，處於規模化前夕。