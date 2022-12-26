台灣也有「威尼斯」？原PO在網上分享1張照片，該照片拍攝地點位於桃園市中壢區幸福街上，而照片中有條溪流，原PO發現對岸有個特殊景象，房子門口外竟然是條小溪，且鐵捲門上寫著「車庫，請勿停車」6字讓他更加疑惑；對此，網友開玩笑表示「水陸兩用的，水滿就可以出門了」，不過有眼尖網友發現們底部有2支鋼骨，疑似該門口前有座橋，但被拆掉了。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中可見，拍攝者在1條溪岸上，對著前方對岸住家門口拍攝，且門口的鐵捲門是緊閉的，鐵捲門上寫著6字「車庫，請勿停車」；對此，原PO也表示「這文字我看得懂，但是我不懂」，其原PO意旨看得懂鐵捲門上的6字，但是不懂門口出來「為什麼是條小溪？」。

男子拍下1特殊景象，其住家門口外竟然是條小溪，且鐵捲門上竟然還寫著「車庫請勿停車」，讓他疑惑屋主開什麼車出門。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛歪樓留言表示「游泳時，直接開門就是漂漂河」、「水陸兩用的，水滿就可以出門了」、「威尼斯有沒有聽過？等水位上來後車就可以出來了」、「隱藏在河邊的有錢人！這是要等到河水漲到與地平線同高，車子才會出現喔」、「那個鐵門會放倒,往前延伸，然後車子就可以開出來了」；不過有眼尖網友發現門下方有2支鋼骨，並認為以前可能有橋「車庫門口看起來有鋼筋加木板的便橋遺跡」。

另外也有網友表示該地點位於桃園市中壢區幸福街上，也解釋「以前有橋可以出入，，後來整治那邊規劃成行人走的地方，橋就拆了」、「這50年前是一條雙線道馬路 後來經常水災 就規劃做排水溝了」。