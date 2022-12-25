1男1女移工25日晚上騎機車誤騎上國道，在國道四號台中神岡段與轎車碰撞，2名移工都受傷，女移工傷勢嚴重，昏迷送醫急救，肇事原因由國道警方調查中。警方呼籲，用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路。
國道警方調查，今晚8時30分，1男1女移工共騎1輛機車，騎到台中市，誤上國道四號，在國道四號東向9.2公里處，與1輛轎車碰撞，機車當場解體破碎，車殼散落國道地面，女移工倒在地上重傷昏迷，男移工走在路肩，一臉錯愕。
警方指出，車禍發生後，附近交通回堵約一公里，國道警察泰安分隊員警到場疏導交通，二名傷者已送醫，女移工急救中。
警方呼籲，用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，機車誤闖國道高速公路，處駕駛人新臺幣3000以上6000元以下罰鍰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。