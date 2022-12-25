一男一女移工今晚騎機車誤上國道四號，在神岡段與轎車碰撞，兩人受傷送醫。(警方提供)

警方指出，車禍發生後，附近交通回堵約一公里，國道警察泰安分隊員警到場疏導交通。

一對男女移工騎車誤上國4遭碰撞，雙雙受傷送醫。(警方提供)

1男1女移工25日晚上騎機車誤騎上國道，在國道四號台中神岡段與轎車碰撞，2名移工都受傷，女移工傷勢嚴重，昏迷送醫急救，肇事原因由國道警方調查中。警方呼籲，用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路。

國道警方調查，今晚8時30分，1男1女移工共騎1輛機車，騎到台中市，誤上國道四號，在國道四號東向9.2公里處，與1輛轎車碰撞，機車當場解體破碎，車殼散落國道地面，女移工倒在地上重傷昏迷，男移工走在路肩，一臉錯愕。

警方指出，車禍發生後，附近交通回堵約一公里，國道警察泰安分隊員警到場疏導交通，二名傷者已送醫，女移工急救中。

警方呼籲，用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，機車誤闖國道高速公路，處駕駛人新臺幣3000以上6000元以下罰鍰。