大陸雲南男子陳昌雨去年在微博發布視頻，自述其母親禹秀英常年被父親家暴，曾多次離家但無奈返回；2021年3月14日晚，母親被父親潑汽油點燃燒傷，燒傷面積達55%以上，最後不治身亡，「到醫院的時候簡直認不出來」。據悉，陳父近日遭判處死刑，陳昌雨說「我和外公外婆的請求就是立即執行死刑」。

綜合陸媒報導，陳昌雨透露，原本母親家中有幫她安排相親對象，但母親不喜歡，認識父親後雙方互有好感，後來發現父親是個小混混，媽媽原本想分手，卻遭父親夥同的友人強行性侵，由於當時民風會保守，母親只好委屈和父親在一起。

陳昌雨回憶，他15歲輟學前，父親就蹲了2次牢，且對方從第一次出獄後，就對母子倆拳腳相向、這也讓他非常懼怕父親。長大後，他獨自一人到外地打工，目的就是要遠離暴力父親。陳昌雨說，自己曾經想要帶媽媽一起離開這位恐怖的父親，但母親總是拒絕，沒想到最後竟慘遭毒手。

去年3月中，鄰居發訊息給陳昌雨，提到父母因為吵架住院，母親聲稱她在幫摩托車加油時，父親在旁抽菸產生爆炸燒傷，然而真相是陳父直接將汽油潑在母親身上，點火燃燒，導致母親全身55%燒傷，狀況非常嚴重。最後母親在7月底依然傷重不治身亡，而傷勢不嚴重的父親在出院後就遭到當局刑拘。

曲靖市中院認為，被告陳繼衛犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；陳繼衛賠償附帶民事訴訟原告人陳昌雨等人醫療費、誤工費、護理費、住院夥食補助費、交通費、喪葬費等共計人民幣21萬餘元。對此，陳昌雨坦言，自己聽到判決後鬆了一口氣，「我和外公外婆的請求就是立即執行死刑」。

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