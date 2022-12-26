不知不覺又來到年末汰舊換新，以及尾牙贈禮的高峰期，歌林也趁這歡度歲末的時機，用感恩的心、推出最懂消費者需求的各大新品，除了要帶給使用者智能便利的家用電器，也希望讓大家生活中都有歌林，處處體驗到「簡單的幸福」。

歌林推出了年末囤食材必備的臥式無霜冷凍櫃 KR-115FF01、KR-120FF01，風扇式無霜設計，冷凍、冷藏一機兩用(此兩種功能需切換，無法同時使用)，還有140、196公升供消費者選購。（歌林提供）

近日氣溫驟降，居家生活少不了一年四季都能提供最佳溫度的RK03系列冷暖空調，歌林冷氣強調三重進化論「靜節能、淨強效、勁耐用」，以智能變頻模式自動感測室內溫度，再讓壓縮機以適當速度運轉，以達到節能省電目的，採用R32環保新冷媒不僅節能減碳，同時具有減少黴菌孳生的乾燥防霉功能，搭配銀離子濾網還能抑制細菌、過濾空氣，RK03系列冷暖空調符合CSPF一級能效，加強防沼氣與藍波防鏽功能，延長機器壽命，保障冷氣使用品質，現在購買還享每台最高2000元的貨物稅退稅補助。

歌林全新滾筒式洗衣乾衣機 BW-1006VD01， 擁有6段溫控洗淨及90°C高溫殺菌功能，更有冬天衣服最需要的免水洗即能去味的空氣洗功能。（歌林提供）

年節假期歡聚時光就要靠Android TV 11 50型(KLT-50GU01)、55型(KLT-55GU01)、65型(KLT-65GU01)，其內建YouTube、NETFLIX等串流服務，搭配藍芽遙控器還可聲控Google語音助理。享受娛樂的同時不忘保護視力，在低藍光護眼模式下，以4K 60HZ HDR10/HLG、Dolby vision的畫質觀看影片，搭載MEMC功能讓運動比賽動作更清晰。現在購買歌林GU01系列、EU09/EU10系列等指定機型，下載LiTV APP，自註冊登入日起，即享有LiTV電視頻道餐免費看30天!已購買活動指定系列者，亦可追溯享有同等福利，跨年不必出去人擠人，在家用歌林大螢幕看電視，不但能感受煙火綻放的臨場感，還可以與親友一同歡樂追劇。

歌林全新直驅變頻單槽洗衣機 BW-19V01、BW-17V01、BW-15S05，共推出19、17公斤變頻及15公斤定頻3款尺寸，強力洗淨同時也能減震減音又省電，更採斜面設計讓衣物更好拿取。（歌林提供）

歌林向來致力於為消費者打造更便利的生活，新品滾筒式洗衣乾衣機BW-1006VD01，不僅擁有6段溫控洗淨，能視衣物材質的不同，選用適切溫度清洗，還有90°C高溫模式利於殺菌。年末尾牙應酬頻繁，空氣洗功能有助於消除衣物異味，燒肉、火鍋聚會再多也不擔心衣服臭，另外也貼心推出直驅變頻單槽洗衣機BW-19V01、BW-17V01、BW-15S05，上蓋採強化玻璃緩降設計，斜面構造讓洗淨衣物更好拿取。具有八種洗衣行程和七段水量設定，更榮獲金級省水與節能標章。共有19、17公斤變頻及15公斤定頻3種尺寸，豐富的選擇只為讓顧客找到最適合自己的生活良伴。

歌林全新RK03系列冷暖空調，強調歌林冷氣的三重進化論「靜節能、淨強效、勁耐用」，現購買還享每台最高2000元的貨物稅退稅補助。（歌林提供）

全新變頻雙門579L冰箱KR-258V03為新能源效率1級，榮獲節能標章、MIT標章，具有ECO節能模式與環保冷媒R600a，省錢又環保。而門外觸控式的溫控設計，不用開門也能輕鬆調溫度，還有急速冷凍和旋轉式製儲冰盒功能，與Ag銀離子抗菌防護，使用便利兼顧衛生。而年底囤食材必備的還有臥式無霜冷凍櫃，冷凍與冷藏一機兩用(此兩種功能需切換，無法同時使用)，風扇式無霜能自動除霜省時省力，電子式面板溫控則能自行調降溫度，可調式的強化玻璃層架可依需求靈活調整高度。此次推出140L(KR-115FF01)、196L(KR-120FF01)兩種尺寸滿足各式消費者的需要。

歌林全新變頻雙門579L冰箱 KR-258V03， 具備Ag銀離子抗菌防護功能，以及急速冷凍和旋轉式製儲冰盒等功能，使用起來方便又安心。（歌林提供）

歌林創立於1963年，從早期首創電視機外加裝木製扇門、生產黑晶體彩色電視機創下歷史，時至今日，無論是空調、冰箱、洗衣機、液晶顯示器，處處可見其身影，它不僅是個家電品牌，更是位陪伴臺灣人民走過無數歲月的老友，明年歌林即將迎來60周年，品牌優化與升級的腳步不會停下，未來歌林也將持續推出人性化的優質商品，讓日子變得更簡單、更幸福。