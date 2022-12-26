星座專家唐綺陽分析12／26~1／ 1星座運勢本周諸星都在摩羯，講究摩羯的專業精神，感受專業的魅力與價值，精英、有資歷的人或是長者將受到尊重，經典價值被發揚，緊接著周四水星正式逆行，檔案多備份、記得存檔，3C跟交通安全都要留意。

另外水星影響，聚會飯局增多，是開同學會、朋友歡聚的時刻，這時會感到懷舊氣氛濃厚，可好好把握珍惜相聚時光，但如果是認識許久或以前聚過的，甚至年紀較大、份量較重的朋友，需好好對待，把緣份再牽回來。

星象影響：冥水金日都在摩羯、金星趨近冥王、水星逆行。

【累的：處女、射手、摩羯、雙魚】

處女：工作如魚得水、貴人相助，保持彈性為桃花加分

射手：有女性貴人的指點，小心對另一半別太強勢

摩羯：事業與感情都能展望未來藍圖，合作機會多

雙魚：控制慾別太強、適度放手，有助工作和感情減壓

【穩的：牡羊、雙子、獅子、天秤】

牡羊：職場鴨子划水穩定前進，感情別陷入內在低潮

雙子：事業合作注意溝通困擾，釐清與舊情人關係

獅子：工作上軌道、有喘息空間，職場上可能遇到有趣桃花

天秤：感情宅在家更甜蜜，主導工作有助掌握進度

【讚的：金牛、巨蟹、天蠍、水瓶】

金牛：小卡關需要整合，情感價值觀差異浮現

巨蟹：事業蠟燭多頭燒，與另一半多溝通提升安全感

天蠍：感情上價值觀有落差，財務出現缺錢煩惱

水瓶：需要多花心思理解另一半，職場忙碌勿陷入自我情緒