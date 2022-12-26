綠營在九合一選舉大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，而近期公布的民調顯示，逾五成的民眾盼望行政院長蘇貞昌帶領內閣總辭。對此，國民黨台北市議員游淑慧25日就表示，「現在蔡英文是換不了蘇貞昌的，因為英系在九合一選舉大敗之後，蔡英文已經壓不住其他派系的人了」，引發討論。

游淑慧25日在中天節目《張雅婷辣晚報》中指出，「蔡英文要不要換閣揆，重點不在於他找誰，而是在於蘇貞昌要不要走」，游淑慧直言，「蘇貞昌如果不走，以他在民進黨這種霸氣的個性，蔡英文是換不了他的，如果蘇貞昌被換走，他就會把很多事情講出來，讓大家要死一起死」，游淑慧指出，「蔡英文手上的確有人選，他當然想用自己人，但她Hold不住蘇貞昌，現在英系操盤的九合一選舉大敗之後，蔡英文現在更是跛腳了，所以蔡英文現在已經沒辦法獨立的斷然地做他想做的事情」。

游淑慧也說，因為蔡英文的權力基礎已經不像2020年那樣大勝的光環，蔡英文在2022年重挫之後，民進黨現在都是在點名英系當作戰犯。最後游淑慧更坦言，「蔡英文一定要再找另外一個派系的結合，因為民進黨很有可能執政期限就剩最後這兩年了，所以最後這兩年民進黨就會進入大亂鬥，蔡英文已經壓不住其他派系的人了」。