新竹市長高虹安25日宣誓就職。對此，前市長林智堅也在睽違整整一個月後，於臉書發文，除恭喜與祝福高虹安，林也呼籲，新市府團隊要善待每個同仁，讓市政建設回歸正軌，同時也強調「無辜的市府同仁，被選舉過程中許多的惡意中傷和影射波及到，但他堅信市府團隊的德行與操守，也希望過去選舉語言的指涉能到此為止」，而《美麗島電子報》董事長吳子嘉25日就表示「林智堅要為了他的利益一定會拼到底」，引發討論。

吳子嘉25日在網路節目《董事長開講》中表示，高虹安想挖的大秘寶並不是讓林智堅浮上檯面，「而是把林智堅送進監獄，讓他被判刑」，吳子嘉強調「林智堅跟高虹安的對決是生死之爭，高虹安是挖他，林智堅要抵抗」，不過吳子嘉也說，「但林智堅背後有極大的力量，林智堅還有好幾十億在林智堅發包完進行的工程，而這些既得利益者就會來攻擊高虹安，這是不是天下最好笑的笑話？」

吳子嘉最後也坦言，「這就要看高虹安的檢察官怎麼來表演這一局，所以林智堅要為了他的利益、為了不坐牢一定會拼到底」，吳子嘉也直言「那高虹安有沒有這個頭腦、勇氣、技術來處理這個事情，林智堅這個對手沒有那麼簡單」。