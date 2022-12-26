九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席後，副總統賴清德投入補選帶來改革氣象。民眾黨發言人楊寶楨25日在《新聞大白話》節目指出，賴清德於政見會後在門口鞠躬送每個黨員走，而反觀蘇貞昌說公務員裡面難免有敗類，永遠是別人的錯，蔡英文超過2年持續不開記者會受訪，如果這樣一直不願意面對民意，只會離人民愈來愈遠，而且會反映在2024的選情上。

「現在拋出(和平保台)這樣一個話題，他真的是想要把中間選民極大化。」楊寶楨提到，賴清德在副總統任內不斷跑基層，而且聽說他在基層座談會發表政見，他是在門口鞠躬送每一個黨員走，一個副總統這樣的身段，真的不得了。

楊寶楨表示，蘇貞昌說35萬的公務員裡面難免有敗類，怎麼推到公務員身上？沒事躺著也遭殃，人家在那邊兢兢業業做好自己份內工作，你(蘇)為什麼要推托給別人？讓人想起之前疫情突然嚴重起來的時候，蘇貞昌也說，大概國人有點放鬆了，大家不要鬆懈。永遠都是別人的錯，這就是我們民進黨政府一直以來所標榜的謙卑，是要人民謙卑，不是他們自己謙卑！所以永遠錯都錯在別人身上，這合理嗎？

「再來，蘇院長到底要不要下來，這是一個非常大的問題。」楊寶楨說，因為現在檯面上看起來，有那個guts可以一直幫小英總統擋子彈的，去築那個防火牆的，現在看起來蘇貞昌還是最佳人選，如果蘇下來，蔡英文可能找不到第二個人可以一直這樣幫她擋子彈，義無反顧地擋子彈。

楊寶楨指出，蔡總統已經2年沒有受訪了，她預計27日要召開國安會議，外界都在期待，她可不可以出來讓媒體採訪一下？這非常匪夷所思，其實不是不能受訪，當過記者的都知道，可以讓總統府相關幕僚先跟記者收集問題，整理好擬答之後，再讓蔡總統去做回答，很困難嗎？

「我覺得很奇怪！」楊寶楨強調，如果蔡總統一直不願意去面對民意，面對記者的採訪，面對這些問題的話，她只會離人民愈來愈遠，而且會反映在2024年上面。