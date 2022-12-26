資深媒體人黃光芹近來連日踢爆當年疫苗採購內幕，語出驚人爆料當時「陳時中醉醺醺地來」等細節，前衛福部長陳時中23日在臉書發文「還原真相」。但國民黨立委洪孟楷則指出，陳時中臉書聲明並未否認有這場會面，也沒有正面反駁「有沒有醉醺醺」一事，直呼真相已不言可喻！

「購買疫苗、開放小三通，再次凸顯民進黨未將人民需求放在第一位！」洪孟楷針對黃光芹加碼的臉書爆料，指科技業大老向BNT原廠口頭保留的3000萬劑疫苗，在去年底和時任衛福部長陳時中在萬豪酒店進行「移交儀式」，結果陳時中陳醉醺醺出現。洪孟楷強調，事後陳時中臉書聲明並未否認有這場會面，也沒有正面反駁「有沒有醉醺醺」一事，真相不言可喻！

洪孟楷指出，最近BNT疫苗爭議再起，就是因為該科技業大老不滿政府沒有把人民生命需求放在最優先，不管是指揮官王必勝或衛福部長薛瑞元都說沒有購買BNT次世代疫苗，是因為我們買的疫苗合約不能轉換成最新疫苗，但我找出今年三月就有新聞報導，陳時中承諾說正在洽購新的BNT合約並且不排除購買次世代疫苗，這也跟媒體人爆料有所吻合。

洪孟楷表示，過去立法院衛環委員會一再要求調閱疫苗採購小組合約內容，就是希望藉由疫苗採購合約公開真相自然清楚，不必各說各話，也可以讓民眾知道相關疫苗採購合約單價、數量、價格，否則相關重點都列為保密甚至塗黑畫黑線，黑箱不透明的採購方式只會繼續增加民眾對政府的不信任或黑箱作業的懷疑。另外針對政府開放小三通做半套的情況，沒有人民的需求放在心上，人民絕對會再一次用選票給民進黨教訓！