九合一選舉綠營慘敗，民進黨選前飽受黑道爭議拖累，近日台南又掀起黑金陰影疑雲。臉書粉專「不禮貌鄉民團」近日分享了一則鄉民投稿的「今年最強反串文」，文中提到撲殺是無法根除狂犬病的，疫苗才是。看你想要受控制的黑道還是不受控制的黑道，民進黨，就是那個疫苗。希望我們的黑道是本土的、愛台灣的、被民進黨控制的，民進黨就應該去跟黑道友好，民進黨的黑道，對台灣人而言不是威脅，而是一種守護。

「撲殺是無法根除狂犬病的，疫苗才是。」該鄉民提到，日本山口組大家都知道，近代山口組漸漸變成合法的組織，因為山口組漸漸守法，於是這些暴力的缺口，已經被日本的外來黑幫填補。這些在日外來黑幫侵略性非常強，打到連山口組都要報警求助。

該鄉民指出，台灣的「黑道」，你可以把它視為一種「社會問題」。就像野貓野狗是一種社會問題。我認為，黑道的存在，雖不是一種應然，但是一種實然。他是一個必然會被填補的缺口，就看你想要受控制的黑道還是不受控制的黑道。有缺口就會被填補，「那我希望他是有接種疫苗的。」

「民進黨，就是那個疫苗。」該鄉民強調，與其讓台灣像日本一樣被外來黑道入侵，「我希望我們的黑道是本土的、在地的、愛台灣的、被民進黨控制的。」甚至應該說這是民進黨的「社會義務」，民進黨就應該去跟黑道友好。民進黨抗中保台，所以跟民進黨友好的黑道在台灣擴散至沒有缺口，當然也是一種抗中保台。「民進黨的黑道，對台灣人而言不是威脅，而是一種守護。」