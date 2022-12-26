黃少祺過去幾個月都在美國陪伴妻兒。（黃少祺提供）

黃少祺過去幾個月都在美國陪伴妻兒。（黃少祺提供）

黃少祺過去幾個月都在美國陪伴妻兒。（黃少祺提供）

黃少祺過去幾個月都在美國陪伴妻兒。（黃少祺提供）

黃少祺陪兩個兒子游泳潛水。（黃少祺提供）

黃少祺與老婆小蓁感情甜蜜。（黃少祺提供）

黃少祺與老婆小蓁感情甜蜜。（黃少祺提供）

台劇男神黃少祺自從台劇《天之驕女》殺青後就消失於螢光幕，他25日在社群貼出平安夜在美國加州聖荷西與老婆小蓁、兩個兒子共度平安夜的溫馨照，寫著「專心陪伴你們4個多月，看到你們單純開心的笑容，是我最大的滿足」。他越洋受訪時表示，其實自己已經離開台灣7個多月，最近4個月陪在妻兒身邊的慢活生活，帶給他很大的刺激與啟發。

黃少祺說，他5月先去了大陸拍一部戰爭電影，8月回台隔離後，短暫探望媽媽後隨即無縫接軌直飛美國，與分隔1年多的妻兒團聚。原本9月就要回台灣，但從來沒有享受過的悠閒慢活與幸福家庭生活把他一而再、再而三留下，他笑說：「我28日要回台灣了！結果兩個兒子聽到我要回去，眼眶都紅了！」

黃少祺表示，早在10年前大兒子出生後，他與老婆就有這樣的安排與計畫，要讓小孩到美國就學，去年老婆小蓁帶著兩個兒子赴美，當時他因忙拍《天之驕女》根本抽不出時間到美國陪伴，「在這裡的這幾個月，我每天陪伴他們，親自接送上下課，陪著運動、打網球、上健身房、玩美式足球；每天這樣的生活真的很不一樣，以前手機不離身的我，現在連手機都可以丟著不管，常常因為太久沒看手機而找不到，因為不重要了，反正人家也不會找，咖啡廳交給專業經理人打理，帳務回報有空再看就好。」整個生活型態跟以前有龐大工作壓力的心境很不一樣。

他覺得冥冥之中似乎注定自己要有這段經歷，讓他發現好像應該把自己步調放慢，好好享受生活，「這應該是50歲之後的我更重要的事情，畢竟小朋友的成長陪伴只有一次」。他說過去4個多月對妻兒是是完全陪伴，24小時完全屬於他們，「之前拍《天之驕女》兩年多，雖然同住一屋檐下，但我每天拍戲時間長，早出晚歸，根本見不太到兒子，現在每天看到他們開心與滿足的樣子，覺得很值得，因為他們開心，我也開心！陪著他們度過每一分每一秒，真的好滿足！」

黃少祺感嘆地說，以前汲汲營營追求事業，現在經濟方面有點基礎了，正逢小朋友在成長，能陪伴他們、顧好生活品質是更重要的事，且自己也能從中得到滿足，「這是我前所未有的經驗！」巧的是，他近日剛好看完Disney＋拍攝克里斯漢斯沃進行6項試煉的紀錄片《極限挑戰》，覺得非常感人，「他被測出是阿茲海默症的高危險群，錄完6集節目後，他得到的結論是想要多陪伴家人，珍惜身邊所有人與生命，這才是最重要的！」反觀自己，「小朋友很快會長大，現在不多陪他們，以後沒時間了，我看完也有很大的體會，人生不就如此？」

他說，這4個月完全陪妻兒生活，跟著小孩一起吃、一起笑，陪著他們度過困難，「這是之前工作忙碌的我很少做到的！」印象最深刻的一幕是，他剛去美國時是最熱的8月夏天，兩個兒子常在社區游泳池玩，哥哥已經很厲害，但弟弟不太會游泳，雖然在台灣學了，之前也玩了兩個月，卻怎樣都不敢把頭潛進水裡，「我來了，陪他們玩、帶他們潛水，弟弟忽然就敢了，因為有爸爸在，他就不怕了！變得勇敢、覺得有爸爸在，他就沒什麼好怕的、敢衝了！」兒子這個很細微的動作與改變，當下他和老婆互看一下都愣住了，也覺得很感動，這也更再次提醒他：「小朋友成長需要健全家庭，雖然媽媽做得很好了，但媽媽不足的部分還是需要爸爸帶領。」他自己的家庭從小不完整，所以想給小孩完整的家庭和愛，他知道沒有父愛與有父愛是完全不同的。

他說，以前在台北攜家帶眷出門礙於自己的藝人身份不是那麼方便，但在美國他就是個素人，完全可以很放得開融入當地美國人很隨性、完全沒有拘束的自在生活，「未來的演藝工作我會開始挑著做，希望找真的喜歡的題材與角色，去詮釋不一樣的黃少祺，我想要有些改變、調整！」這意味著不拍8點檔了嗎？「不能說死，如果角色不是那麼既定模式，就不會排斥，但是會以更吸引我的角色為主。現在做什麼，錢已經不是第一考量，重點是要開心、真的能從中得到樂趣，也要讓我有時間陪家人，這會是最大考量！」

返台之日一延再延多次，他說原本還想要待到跨年後，但很多事情已經積到年底，實在必須回台，當兒子知道他要回台灣，都覺得很捨不得，「眼眶紅紅的，但他們都懂事了！ 」不過他已經跟小孩約定好，他們每年暑假回台灣，他則至少每隔幾個月就會到美國，「不管我接了什麼工作，都會先安排好，就算只有7天、10天，都會請假！」至於夫妻長期分隔兩地，感情的維繫他完全不擔心，「我們一直感情都滿好，雖然我一個人在台灣比較孤單，但我媽媽住在台北，需要陪伴，咖啡廳也有拓店的計畫，我是閒不下去的人，會找事做」。