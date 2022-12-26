威力強大的冬季風暴席捲美國各地，迄今已造成至少24人死亡，今天早晨有數以百萬計的民眾選擇窩在家中躲避嚴寒。

美聯社報導，冬季風暴帶來的大量積雪將部分民眾困在屋內並導致數十萬戶家庭和企業商家停電後，預計還會有更多人喪命。

風暴的範圍從靠近加拿大的五大湖（Great Lakes），延伸到美國與墨西哥邊界的格蘭河（Rio Grande）。

美國國家氣象局（National Weather Service）指出，大約60%的美國民眾面臨某種冬季天氣公告（advisory）或警報（warning），從洛磯山脈（Rocky Mountains）以東地區到阿帕拉契山脈（Appalachians），氣溫急劇下滑並低於平常溫度。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，截至今天凌晨，約有1346架國內和國際航班被取消。（譯者：陳彥鈞）1111226