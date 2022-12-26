【愛傳媒黃珊珊專欄】去大都會博物館參觀，這是世界三大博物館之一，來過四次但每次都有新感動，埃及展館令人難忘，經典的梵谷、莫內畫作、羅丹雕塑，大量的館藏，一天是看不完的，非常值回票價。

以前來的時候兒子在念小學，重遊舊地兒子長大了，也念過相關歷史，我們可以一起討論，比以前更有感覺。

下午開始飄雪，突然從十多度降到零下八度，從博物館進出前差了二十幾度，對我來說，實在很難適應，就像大家照片中看到的，我都包緊緊。台灣好像也有寒流，希望大家都能好好保暖。

2005年在當議員的時候考上交大科法所，但是當時太忙沒時間寫論文，所以學分修完就放棄了，沒拿到碩士學位，我一點也不後悔，因為我是去學習的，不是為取得學位才唸書的，現在很多政治人物的論文出包，因為他們的目的是拿學位，動機不正當，當然會出事。

交通大學科技法律研究所的課程非常實用，所上要求也超級嚴格，我們當時還把所長當成『大魔王』，但我那裡學會了台大法律系基礎法學以外很多實務課程，智慧產權、生物科技、法律經濟分析等等，對我當律師、從政都有很大的幫助，全英文教學，更是場硬仗，大魔王老師劉院長這次選舉幫我站台助講，讓我很想重新把論文寫完，這是我今年最大的聖誕心願！

聖誕節，這是與家人團圓的日子，跟我們的過年一樣。在這裡認識了很多新朋友，台灣來的餐廳老闆娘招待我們享受家鄉味，吃到割包和湯圓時，眼淚都快掉下來，他鄉遇故知，就是這種感覺吧！我跟兒子也將到朋友家一起過聖誕，無論古今中外，愛與關懷，是這世界最善良的力量，祝大家聖誕平安，新年快樂！

作者為前台北市副市長

照片來源：作者提供。

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