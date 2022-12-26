朱宗慶打擊樂團位在八里區下罟子55號附近的鐵皮倉庫，昨（25）日晚間7時起火，火勢已在25日晚間9時42分撲滅，朱宗慶打擊樂團表示，得知消息後，已與人在現場的倉庫負責人取得聯繫，並緊急召開會議處理後續，「以冷靜、正向態度處理。」

朱宗慶打擊樂團表示，經過初步盤點，團隊現存於外倉的物品，包括一部分樂團演出的布景、道具、樂器和樂器箱，「目前較具急迫性的影響，為擊樂劇場《木蘭》演出所需的部分布景和道具，所幸服裝與樂器等因近期排練皆放置於樂團。」

朱團指出，團隊歷年的檔案資料與文字、影音出版品之庫存，以及留存與典藏用的書籍、光碟和紀念品等存放於外倉，其中的重要檔案，大部分在基金會另有留存一份，屬於不具迫切影響的損失。

近年表演團隊排練場、倉儲或辦公室屢遭火劫，從2008年雲門舞集，2019年優人神鼓，2020則是紙風車，2021年則是無垢舞蹈劇場，在今年歲末則是朱宗慶打擊樂團在八里的倉儲遇上火災。

朱團表示，「面對火災帶來的災損以及後續的衝擊，打擊樂團隊會以冷靜、正向的態度來處理，確保演出和教學工作能夠持續運作。再次感謝各位的關心和支持，祈願平安。」