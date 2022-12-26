王宜安在節目中訪問過不少人物，分享他們面對病魔的經歷。（圖／取自王宜安臉書）

「水晶主播」王宜安多年來飽受「姿勢性低血壓」所苦，不時就會暈倒，這幾年她謹遵醫囑，也盡量避免讓自己過勞，怎料現在卻傳出她本月18日在家暈倒，倒地時頭部直接重擊地面，事後更出現嘔吐，有疑似輕微腦震盪的症狀。

本刊記者致電向王宜安求證，她還原事發當天正好寒流來襲，氣溫最低下探6度，近來她因回歸媒體業，工作業務繁忙沒空運動，也沒有回中醫診所調理身體，她怕身體過勞還特地排休假，沒想到當天睡足10小時，在屋內也有開暖的狀態下，竟意外在腳著地那刻重摔在地，加上床有高度，她形容「以往倒下來手會自動撐住防護，但那次完全來不及，右腦整個『ㄎㄧㄤ』一聲摔到地板，感覺像是有人推我一把一樣，讓我反應不過來。」

因為重返媒體工作，王宜安時間及壓力經常讓她沒辦法有正常作息。（圖／取自王宜安臉書）

沒多久王宜安出現嘔吐症狀，她連忙吃止痛藥休息，隔天起床發現右腦雖然沒外傷，但不只頭部兩側有痛感、右手受傷流血，連右側肌肉也在痛，她表示會持續觀察，若還不適會找時間就醫。但回想起倒地的驚險過程，王宜安仍心有餘悸，「我想說完了，只有我一個人在家，我會不會死掉啊？」

王宜安解釋，她罹患姿勢性低血壓多年，以前當主播需要天天早起，又碰到天冷，經常在起床時從平躺的姿勢改為直立時暈倒，除了這次頭部直接撞擊地板，最讓她印象深刻的是，有次她倒在公司廁所起不來，打電話向同事求救才獲救。王宜安坦言除了吃藥外，醫生建議她下床前先喝一杯熱水再下床，但她認為執行不易，最後靠按摩腿部讓血液流通、上工前喝較甜的奶茶提高血糖，才讓狀況稍有緩解。

王宜安曾出書分享斜槓經驗。（圖／取自王宜安臉書）

但長期攝取糖分，導致王宜安驗出重度脂肪肝，加上主持《健康我+１》擔心上鏡頭會顯胖，她透露已戒糖一陣子，不只身體變輕，脂肪肝更成功降至輕度。她表示受罹癌的爸爸影響，相當注重健康，每1至2年就會全身健康檢查，除了脂肪肝問題，她也有乳房鈣化，以及家族遺傳性偏頭痛症狀。王宜安分享她會以帽子保護頭部受寒，冬天時也會全副武裝把自己包緊緊，並在房間、浴室裝設暖氣，但在長時間的供應需求下電費直逼6000元，是夏季足足一倍。但她強調，維持運動、睡眠充足、做好保暖、不熬夜才是維持健康的關鍵。

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