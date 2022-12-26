新竹市長高虹安喊徹查「大秘寶」，上任後將鎖定新竹棒球場、關埔國小、兒童醫院土地變更等三大案，但不會先定調工程有弊，若查到類似弊案也會交由檢調司法，而非由市府認定。資深媒體人董智森表示，新竹市政府沒有調查權，真正有調查權的是檢察官，因此高虹安萬一最後什麼都交不出來，民眾恐會對她失望。所以他建議，高虹安應該把全部的壓力給檢察官。

董智森25日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，民眾對查大秘寶很有期待，因為在選舉過程，新竹棒球場讓球員受傷，棒球場一事掀開整個民進黨公共工程品質被人詬病的地方。高虹安在民眾這麼高的期待下當選，但將來可能會讓很多人失望，因為她要把資料交給檢調。

董智森舉例說，關埔國小16億的預算是怎麼去追加的？蓋一個小學竟要16億；還有新竹大車站也從60億，增加到104億，這不得了，是怎麼增加的？而新竹市立棒球場從3億多變12億，這是大家所熟知的。

董智森接著點出，從選舉到現在，這些問題至少討論兩、3個月，如果新竹檢調真的有心，早就去查了。而高虹安的新竹市政府，並沒有調查權，只有對公務員有公文往來，可以叫政風去看，但真正有調查權的是檢察官。

董智森指出，新竹市政府不能去廠商那邊搜索，甚至把東西帶走，因為沒有偵查權，只有檢察官有。因此，高虹安萬一最後什麼都交不出來，民眾恐會對她失望，甚至可能會說她用這些弊案，去交換詐領助理費案沒有事或是緩起訴、緩刑。所以他建議高虹安不要把話講得很滿，而是應該把全部的壓力給檢察官。