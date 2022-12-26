法國在世足衛冕失利之後，一位化名為「法國萬歲」的球迷在連署網站MyOpinions簽名要求「重賽」，以50萬人為目標，希望喚起國際足總FIFA的注意。他們批評裁判不公不義，從頭到尾都只抓法國隊的犯規，卻放過阿根廷的犯規動作。這個連署很快突破20萬人，然而空有前勁沒有後勁，至今停在23萬左右，連目標的一半都沒達到。

有趣的是阿根廷球迷也發起連署來反擊，一位叫做戈梅茲（Valentin Gomez）的阿根廷球迷在請願網站Change.org發動名為「法國別哭了」（FRANCE STOP CRYING）的連署，寫道：「自從我們贏了世足冠軍，法國還未停止崩潰，不斷抱怨並拒絕承認事實。這個請願是要讓法國停止哭鬧，同時接受梅西是史上最棒的球員，姆巴佩只是他兒子。」

這個請願的目標設定為100萬人，但只耗費更短的時間就衝破70萬，狠狠壓過法國球迷的連署！要比兩國人口數，法國6750萬多過阿根廷4581萬，可見大部分法國球迷自知理虧而沒有加入連署。

依照運動界流行的說法，被打敗的人就是勝利者的兒子，阿根廷在慶功遊行的時候，門將馬丁尼茲（Emiliano Martínez）特別抱著一個嬰兒娃娃，上面貼著法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）的臉，代表「姆巴佩成了我兒子」。這次阿根廷球迷的請願不忘強調，請大家承認姆巴佩就是梅西（Lionel Messi）的兒子啦！