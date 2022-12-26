鴻海(2317)董事長劉揚偉指出，若半導體科技是汽車工業，量子科技就像飛機工業，會做汽車不代表一定會做飛機，因此台灣發展量子科技必須屏除半導體優勢迷思。而除了持續推進軟硬體技術，和國際間的接軌與交流也非常重要，呼籲產官學界共同加入作出更多貢獻。

劉揚偉25日出席「量子電腦暨資訊科技與TAQCIT年會」致詞時表示，台灣對量子科技有所迷思，認為因在半導體有製程上的優勢，所以一定會領先。但其實沒這麼簡單，量子計算的核心在於量子疊加與糾纏，不是單憑靠先進半導體製程就能達到的。

劉揚偉提醒，台灣不能沿用過往心態與思維，來面對量子科技崛起，必須找到明確的發展方向與目標急起直追。他指出，若把半導體想像為汽車工業、量子想像為飛機工業，這樣關係就很清楚了。飛機不會取代汽車，但是會做汽車也不代表一定會做飛機。

劉揚偉認為，未來整個計算體系會是量子與古典混合的計算系統，就像現在的交通系統是由汽車、輪船和飛機組合而成的多樣化體系。半導體科技不會自動延伸到量子科技的道理，如同在路上跑的汽車不會自動變成飛機一樣顯而易懂。

劉揚偉表示，量子電腦的核心在硬體、量子位元晶片為基礎。台灣擅長晶片製程、封裝、周邊線材及控制位元，應該先以半導體的先進製程為基礎，去發展量子電腦高階零組件，從設計、周邊系統等角度切入，而不是心態上把其當成是一種優勢。

同時，台灣也需要培養軟體方面人才，著力於量子位元的糾錯、程式語言，進而全面掌握量子電腦整體技術。劉揚偉認為，台灣在量子科技的發展，除了軟硬體技術持續推進，和國際間的接軌與交流也是非常重要的一環，既要能「走出去」也要能「引進來」。

劉揚偉希望，政府能以產、官、學的宏觀視角組織專案研究團隊，前往國外研究機構交流、取經，導入相關研究設備、機台，協助在地研究團隊研發相關應用程式，並持續擴大人才引進的法規彈性。

劉揚偉指出，鴻海研究院量子計算研究所自2020年成立以來，目前共有14位成員、共發表19篇論文，也透過舉辦「鴻海科技獎」發掘量子科研人才，截至今年共發出逾900萬元獎學金。

除了發掘人才，鴻海教育基金會也和張慶瑞教授合作，開辦暑期高中量子計算學習營、師培營，迄今已有超過1200位師生參與。今年底將推出量子漫畫及高中量子教科書，讓量子教育往下扎根，累積台灣的量子人才庫。