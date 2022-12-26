小甜甜（張可昀）因與宋逸民教會理念不合退出教會，隨後教會發出聲明解釋，卻牽扯出小甜甜私生活有狀況，引發軒然大波，對此，有網友爆出聲援小甜甜的留言文章竟遭到刪除，讓她得知後直呼「真的嗎？好想看」。

在小甜甜22日的貼文底下，有許多網友紛紛留言鼓勵她「甜甜好好的調養身體，善良的妳，菩薩會保佑妳逢凶化吉的喔」，她回應「善良是人的根本！」，不過，有許多網友表示，在宋逸民教會粉絲團中「很多聲援妳的留言都被刪文了」，小甜甜看到後相當驚訝直呼「真的假的！！！有支持我的嗎？我只知道通通一片挺新聞稿！」

教會事件延燒許多網友紛紛留言鼓勵小甜甜。（圖／截圖自小甜甜臉書）

然而，小甜甜近期似乎不太受風波影響，依舊敬業準時上工拍攝八點檔，她自己曾提到「我現在確實拍戲育兒沒啥時間了，況且對我而言什麼宗教，只要心中有便在你心中」另外，她也自勉刀槍不入「只是私生活混亂是在稱讚我欸，我何德何能一個忙著拍戲顧孩子的媽媽還有精彩私生活」。

宋逸民道歉留言。（圖／宋逸民臉書）

對此，她的好友林利霏、金剛也在社群平台上發文力挺她，連先前曾加入過教會的資深媒體人王瑞玲也發文揭露退出教會的內幕，而宋逸民雖在昨（25）日回覆網友的留言中再度解釋及道歉，但他道歉文中又搬出「迫於無奈」及「真理」，疑似假道歉真反擊來說明一切指控。