女星小甜甜（張可昀）日前因理念不合而離開宋逸民的教會，豈料卻引出一連串連環爆，原本是同教會教友的藝人徐小可、阿Ben夫妻及林利霏、資深醫藥記者王瑞玲等前教友都站出來表明，因為無法接受教會的某些做法退出，而購物專家張維尼昨(25)日透過臉書表示，12歲的女兒於今年在該教會受洗沒多久，連一點解釋都沒有，全家慘遭退出。

張維尼與老公結婚18年，目前是育有4個孩子的4寶媽，25日她在臉書上透露，排行老三的12歲女兒今年1月才在協會受洗，不料10天過後，他們就被一家人就被「請求離開教會」，而理由是「考量協會的特殊性及封閉性考量我們的的使命，眾兄弟姐妹並不負神的託付」，因此要求他們立即退出教會，神學院學費則會全額退費。

張維尼這2年待在教會裡，自認一家人都是竭心盡力在服事，但沒想到換來的結果，竟然是教會的已讀不回、電話不接，讓她相當受傷，讓她不禁難過道：「也許我們夫妻或孩子們在他們看來真的沒有那麼優秀，但世人都是罪人，不是完人，更不是聖人」，更是淚訴「就這樣被拋棄，沒有給機會解釋」。

至今張維尼坦言被傷害過就怕了，同時提及教會曾對她的教導「在愛裡要誠實」，她不禁反問牧師：「想問您對這一切總總的發生，您的作為、您的思考、您的意象、您所謂的感動，您對自己、弟兄姊妹們與上帝，真的誠實了嗎？」最後也強調，耶穌愛人不挑位階 、種族、富貴貧窮與否，更是不分劣質優質的，願每個人都能活出上帝賜得真誠與愛。