高雄市議會議長選舉結果昨（25）日出爐，由民進黨籍市議員康裕成和無黨籍議員曾俊傑當選正副議長，對於曾臨陣倒戈、突退出國民黨的行為，除了讓藍營炸鍋，媒體人朱凱翔更呼籲應當發動罷免。對此，媒體人「逆風的烏鴉」則持反對罷免的意見，他認為曾俊傑已成了民進黨的麻煩，若真的罷免曾，反而是幫綠營解決問題，因此高呼「千萬不要罷免曾俊傑」。

「逆風的烏鴉」直言，以前跑票、叛逃的議員，大多是偷偷投票給對手陣營的，但像曾俊傑這種前腳退黨，後腳就去敵營的案例並不多見。他分析，曾俊傑是五連霸議員，這五任全部都是以國民黨名義，若能為了一點小恩小惠就跑，他去哪，國民黨「都應該要樂觀其成才對」。

對於曾俊傑拿下副議長，「逆風的烏鴉」指出，從開票結果看，不管有沒有他這一這票，正副議長都會是民進黨的囊中物，結果這樣的「雞腿」給了他，顯然會為民進黨在高雄市議會的運作，埋下不穩定的因子。

「逆風的烏鴉」認為，曾俊傑現在已經是民進黨的麻煩，不是國民黨的了，因為曾以後是要加入民進黨，還是繼續以無黨籍身分選下去？且要是哪天國民黨又強了起來，曾俊傑可能又會想要回去，因此若真的罷免他，反而是在幫民進黨解決問題。