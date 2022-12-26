雖然寒流減弱，但氣象局今晨至上午仍發布19縣市低溫特報，最低溫在新竹峨眉鄉3.4度，氣象專家吳德榮表示，今天起至周三溫度回暖3天，周三下午起至下周一東北季風影響，北部、東部偶雨，北台灣雲多稍涼，因此周六晚跨年煙火、周日晨的元旦曙光因雲多、且偶有局部短暫雨的機率，並不理想。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下舒適、晚上仍偏冷，應注意保暖；各地晴朗穩定，花東偶有零星降雨的機率。北部氣溫7至17度，中部7至22度，南部7至24度，東部10至23度。明日、周三（27、28日）氣溫續升，西半部晴、東半部偶雨，其中西半部白天舒適、早晚微冷、日夜溫差大。仍應注意。

吳德榮表示，周三（28日）下午起至周日元旦（1日）清晨，受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；無冷空氣，北台灣因雲多而稍涼，中南部舒適微熱、早晚涼。跨年煙火及元旦迎曙光的活動，北部、東部因雲多、且偶有局部短暫雨的機率，天氣並不理想。

吳德榮表示， 周日白天至下周一（2日）氣溫略升，迎風面仍有局部短暫雨的機率。下周二（3日）冷空氣逐漸南下，究竟強度為何，因為是為末期模擬，各國模式並不一致、且皆在調整中，應持續觀察。