旭台浪板股份有限公司，是中部最大浪板製造商，從研發、設計到製造的公司。(台中市政府提供)

台中市外埔區旭台浪板股份有限公司，是中部最大浪板製造商，從研發、設計、製造，均引進最先進自動化與電腦化設備追求最佳品質。中市政府經濟發展局表示，旭台浪板公司經輔導後，2018至2019年取得臨時工廠登記、2020年取得特定工廠登記等，目前已完成用地變更、建照申請，朝合法工廠登記。

旭台浪板公司指出，該公司提供各種建材鋼板，包括防火鋼板、企口板及雙層鋼板等，隨著公共安全及防災意識提高，也相當重視防火建材的產品研發，目前生產的防火屋頂板及防火外牆板產品，均通過內政部建築新技術新工法新設備及新材料認可，防火屋頂板具有防火半小時時效認證，防火外牆具有防火一小時時效認證。

旭台浪板公司說，興辦事業計畫中，因廠地面積較大且位於山坡地上，對於消防、環評、水土保持，一樣都少不了，為永續經營及合法化，每個環節都要做好，如隔離綠帶上預留了10米以上的寬度，將近有一公頃的國土保安用地，規畫景觀種植喬木及灌木。未來廠房合法取得使用執照後，也會加裝太陽能系統，預計每日可發5258度電，為淨零碳排盡一份心力。

經濟部公告特定地區整體、個別變更編定為丁種建築用地興辦事業計畫，受理期限於2020年6月2日屆滿，但符合「低汙染」、「位於非都市土地」且「廠地面積小於5公頃」等條件，可依《特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法》規定，在2032年3月19日前向市府特定工廠登記單一窗口提出用地計畫。

經發局強調，截至今年12月16日止，中市已受理68件用地計畫，其中6件已核准，數量居全國之冠！用地計畫申請書件及範本可至經發局網站下載，也可搜尋「台中市政府經濟發展局【特定工廠專區】YouTube頻道」觀看教學影片；也可電洽經發局工業科04-22289111分機31243、31242辦理。