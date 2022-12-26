中華電信2018年間承攬經濟部加工出口區管理處高雄分處的監視系統汰換案，但負責監造的土木技師事務所郭姓專案經理卻在機房驗收前，擅自在硬碟運作時拔下確認廠牌，造成4顆高價硬碟受損，中華電信為此向郭男求償82萬元。高雄地院審結，認定硬碟受損為郭男造成，全數判賠。

判決書指出，經濟部加工出口區管理處高雄分處發包2018年高雄園區及臨廣園區的監視器系統汰換案，由中華電信承攬工程，未料監造單位某土木技師事務所的郭姓專案經理，在監視器系統機房設置完成、尚未驗收之際，擅自趁4顆硬碟運作時拔下核對廠牌，造成高價硬碟毀損。中華電信事後向郭男提告求償損壞的硬碟費用82萬元。

對此，郭男辯稱，他僅取出其中1個伺服器硬碟，1個1個對完，插回去才拔下1個，並非全部拔下，且該些伺服器硬碟並未毀損，認為不需負起修復費用，盼法官駁回中華電信的求償。

高雄地院審理時，法官勘驗加工出口區高雄分處課長的證詞，該課長證稱，中華電信有遠端監控，當時發現有人闖入將設備打開，調閱監視器才發現是郭男，且郭男並未事先告知要進入機房。

法官再比對伺服器硬碟製造公司副理作證，該副理指出硬碟為24小時運作，若於運作中拔除，會造成硬碟壞掉，硬碟內的資料則會因來不及而滅失，郭男的方式為強制拔出來，容易造成毀損等語。法官認定郭男的確擅闖機房，其拔除硬碟的行為造成硬碟毀損，故須負起賠償責任，酌情後判郭男要賠償中華電信82萬元。可上訴。