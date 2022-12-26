南韓大是演員宋仲基日前拍攝《財閥家的小兒子》再度爆紅，而他過去與宋慧喬離婚後感情狀態一直都是外界關注的焦點，今（26）日宋仲基驚喜認愛圈外女友，且對方為英國人，對此，經紀公司也出面證實交往消息。

根據韓媒報導，宋仲基目前與一位圈外英國女性交往，據悉女方外貌姣好，也相當能體諒宋仲基藝人的身分，宋仲基沒有刻意隱藏這段感情，甚至大方在家附近約會，連出國跑行程也將女友帶在身邊，有次到新加坡參加《財閥家的小兒子》活動時，更大方向工作人員介紹「這是我女朋友」。

針對此消息，宋仲基所屬經紀公司HighZiumStudio出面認愛表示，宋仲基與圈外女性雙方互有好感而交往，希望外界「請溫暖看待他們的交往」，至於交往的細節則不便透露。

事實上，宋仲基因韓劇《太陽的後裔》曾與同劇女主角宋慧喬結婚，但兩人婚姻在一年多後就畫下句點，之後兩人的感情狀況就備受關注，先前網路曾流傳宋仲基疑似與金泰梨約會的影片，後來遭到網友出面澄清，該影片中的人為孫藝珍與玄彬。